От одного из автомобилей остались лишь куски металла

От одного из автомобилей остались лишь куски металлаВ страшной аварии в Александровском районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.Утром 5 октября водитель большегруза не уступил дорогу «ГАЗели», хоть та и ехала по главной дороге. Не сбавляя скорости, фура буквально снесла автомобиль. Удар был настолько сильным, что от грузовика остались лишь куски металла. ДТП произошло на перекрестке Ярославского шоссе, в районе села Дворики Александровского района.В результате аварии двое пассажиров «ГАЗели» погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован с серьезными травмами. Водитель фуры не пострадал.