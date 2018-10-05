05.10.2018

2018-10-05 21:16:09

В Башкирии водителя обвинили в смерти трех пассажиров

В Уфе по вине пьяного водителя скончались трое пассажиров. Мужчина отправился на скамью подсудимых.



Сообщается, что обвиняемый вместе с своими знакомыми после распития спиртного поехал кататься по селу на своем авто. Когда сотрудники ГИБДД потребовали остановиться, водитель попытался скрыться, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии трое пассажиров скончались от полученных травм. В данный момент по факту ЧП рассматривается уголовное дело, передает .