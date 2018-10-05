Президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине.

Президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине.Как передает "Интерфакс", об этом сообщила французская газета Le Monde. По ее данным задержание Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.Эту информацию подтверждает и англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, по данным которой представитель международной полицейской организации мог быть вызван на допрос во время своего визита в Китай.Исчезновение Хунвея расследуют французские правоохранительные органы после того, как о пропаже супруга заявила его жена, озабоченная тем, что от мужа, который 29 сентября вылетел из Франции в Китай, нет никаких известий.В самом Интерполе заявили, что ситуация касается "соответствующих инстанций и во Франции и в Китае", напомнив, что за ежедневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции Юрген Шток (Германия).Гражданин Китая Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала француженка Мирей Балестрази – первая женщина, возглавившая эту международную организацию.