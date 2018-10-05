В толчее вагона метро сидит девушка. Над ней нависает здоровенный мужик - читает газету. Девушка от нечего делать рассматривает его одежду и вдруг замечает, что то место ниже пояса, где находится ширинка, начинает набухать...
Девушку отхватывает страх...
Молния на ширинке начинает сама собой расстегиваться. Девушка холодеет от ужаса. Ширинка раскрывается: за лоскутами одежды что-то шевелится и рвется наружу...
Девушка в полуобморочном состоянии. Из ширинки высовывается ладонь, свернутая в тугую фигу!
Девушка, вытирая холодный пот: "Ну вот - всегда так... "
еще анекдот!