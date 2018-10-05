05.10.2018

2018-10-05 16:51:20

В московском метро мигранты устроили массовую драку

Спокойствие москвичей нарушили драчуны. В столичной подземке развязалась массовая потасовка.



Драку устроили на станции метро Савеловская. По последним данным, в столкновении приняли участие мигранты. В ходе ЧП были разбиты плафоны на эскалаторе. Полиция задержала всех участников драки, передает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".