Мужчина был задержан участковым уполномоченным полиции в одном из сел Муромского района.

11 сентября текущего года около 14 часов дня один из участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Муромский» получил информацию о том, что в сторону села Чаадаево Муромского района движется автомашина «ВАЗ-2107», водитель которой, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский, оповестив о данном факте коллег из подразделения ГИБДД, отправился по указанному маршруту.На одной из улиц села участковым был задержан гражданин, передвигавшийся на автомобиле указанной марки. Прибывшими сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Муромский» на месте при помощи специального прибора проведена проверка, в результате которой было выявлено, что водитель, 25-летний местный житель, действительно находится в состоянии алкогольного опьянения.В ходе дальнейшей проверки установлено, что транспортное средство мужчина несколько часов назад угнал у своего 59-летнего родственника.В конце сентября в отношении муромлянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).