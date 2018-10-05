В
Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум по
коммуникациям Baltic Weekend, собравший более 500 ведущих лидеров
отрасли из России и Европы. В течение двух дней участники форума
обсуждали главные тренды и медиасобытия года, новые технологии и
инструменты, а также рассмотрели наиболее яркие кейсы коммуникационной
индустрии.
В
Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум по
коммуникациям Baltic Weekend, собравший более 500 ведущих лидеров
отрасли из России и Европы. В течение двух дней участники форума
обсуждали главные тренды и медиасобытия года, новые технологии и
инструменты, а также рассмотрели наиболее яркие кейсы коммуникационной
индустрии.
Главным событием форума стало выступление Марии
Захаровой, директора Департамента информации и печати Министерства
иностранных дел РФ. Эксперт приняла участие в специальном блиц-интервью
от международного агентства Sputnik и рассказала о новых технологиях
манипуляции, о мировом медиа-единстве и перспективах ограничения
свободного общения в интернете. "Манипуляция такая тонкая, такая
высокотехнологичная, которая не снилась никому, Оруэллу тем более. Не
нужно подавлять инакомыслие, потому что его можно формировать и
моделировать ваше сознание, избавляясь таким образом даже не от
инакомыслия, а от "мыслия", – отметила дипломат.
О том, как с
помощью новых digital-форматов можно "упаковывать" и продавать историю,
рассказал в своём выступлении продюсер и основатель студии "История
Будущего", продюсер и директор документального сериала для смартфонов
1968.DIGITAL Карен Шаинян. По его мнению, единственный способ донести
какое-то полезное знание, создавая просветительский проект, это
"упаковать" его в игровую, развлекательную форму, которая заинтересует
пользователей.
Тема, посвященная работе с контентом, также
активно обсуждалась экспертами в рамках дискуссии, в которой приняли
участие представители бизнеса и новых медиа. PR-директор Aviasales Янис
Дзенис поделился, как в компании используют традиционную площадку
корпоративных медиа, привлекая в блог читателей, которые еще не знают,
куда хотят поехать, и о том, как работает стратегия провокационного
контента. Через призму кинематографа, Елена Литовченко, директор по
связям с общественностью The Walt Disney Company, подчеркнула, что
контент должен и может выходить за пределы голубых экранов. А Виктор
Кравченко, создатель веб-сериала "Дикий Digital", напротив, раскрывал
участникам будущее медийных проектов, полностью сосредоточенных на
интернет-аудитории. Модерируя дискуссию, Ирина Малкова поделилась
главным принципом создания контента в The Bell: "Наша аудитория хочет
вдохновения, а не лишний раз узнать, как все плохо".
Одной из ключевых тем Baltic Weekend в этом году оказался
искусственный интеллект. В разные дни форума директор по стратегическому
маркетингу Яндекс Андрей Себрант и директор по маркетингу решений в
Центральной и Восточной Европе IBM Игорь Ларин объяснили, как
искусственный интеллект может эффективно работать для бизнеса, искусства
и человека. В качестве примера Игорь Ларин привел когнитивную систему
IBM Watson, которая активно используется разными бизнесами во множестве
направлений.
В течение двух дней в рамках деловой программы
Baltic Weekend прошло пять круглых столов, посвященных важным вопросам
коммуникационной индустрии, среди них: монетизация мемов, эффективность
PR-специалистов in-house и аутсорс, социальный бизнес, искусственный
интеллект и мода как фактор, определяющий успех бренда.
Одним из
самых дискуссионых баттлов оказался круглый стол "МММ – мы в мире
мемов", организованный Ассоциацией менеджеров. Чем креатив отличается от
мема, как долго сегодня живет мем, можно ли предсказать, какой из них
станет популярным, и быстро коммерциализировать его – на эти и другие
вопросы попытались ответить участники дискуссии. Эксперт по
стратегическим коммуникациям и российский писатель Александр Цыпкин
уверен, что мемы – феномен конструируемый и коммерциализируемый: "Если
мем не превращен в деньги – это бездарный мем. Сейчас такое время, что
все можно превращать в деньги". Одновременно с этим эксперты сошлись во
мнении, что мемы создает сам народ, и невозможно внедрить их
искусственно. Если посыл не совпадает с реальным положением дел, и люди
не считают в нем понятный им культурный код, история никогда не станет
мемом, как бы вы ее ни тиражировали.
По традиции вечерняя
программа форума была посвящена международной премии в области связей с
общественностью PROBA ICCO Global PR Awards. Торжественная церемония
награждения победителей конкурса состоялась 20 сентября в Атриуме
Главного штаба Государственного Эрмитажа.
Впервые в истории
премии прошла очная защита в номинации "Специалист года" в рамках
первого дня форума Baltic Weekend. Лучшим PR-специалистом года стал
Антон Буланов, директор по корпоративным коммуникациям компании
"ИНВИТРО". Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement,
за неоценимый вклад в развитие отрасли, стала официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова. Нововведением в этом году стала номинация им.
Дмитрия Солодовникова "Студенческий PR-проект", где победителем стала
команда Университета ИТМО с проектом "Profilaktika.Media". Со полным
списком победителей премии можно ознакомиться на официальном .
"Это
был самый интересный Baltic Weekend за последние 18 лет. На форуме были
затронуты все темы, связанные с развитием медиа, социальных сетей,
искусственного интеллекта. Профессионалы говорили о том, как мы сейчас
должны учиться правильно распознавать "фэйки", если они появляются в
социальных сетях. Это было по-настоящему полезно, качественно и
профессионально!" – подвел итоги генеральный директор SPN
Communications Андрей Баранников