В Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend, собравший более 500 ведущих лидеров отрасли из России и Европы. В течение двух дней участники форума обсуждали главные тренды и медиасобытия года, новые технологии и инструменты, а также рассмотрели наиболее яркие кейсы коммуникационной индустрии.

Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум покоммуникациям Baltic Weekend, собравший более 500 ведущих лидеровотрасли из России и Европы. В течение двух дней участники форумаобсуждали главные тренды и медиасобытия года, новые технологии иинструменты, а также рассмотрели наиболее яркие кейсы коммуникационнойиндустрии.Главным событием форума стало выступление МарииЗахаровой, директора Департамента информации и печати Министерстваиностранных дел РФ. Эксперт приняла участие в специальном блиц-интервьюот международного агентства Sputnik и рассказала о новых технологияхманипуляции, о мировом медиа-единстве и перспективах ограничениясвободного общения в интернете. "Манипуляция такая тонкая, такаявысокотехнологичная, которая не снилась никому, Оруэллу тем более. Ненужно подавлять инакомыслие, потому что его можно формировать имоделировать ваше сознание, избавляясь таким образом даже не отинакомыслия, а от "мыслия", – отметила дипломат.О том, как спомощью новых digital-форматов можно "упаковывать" и продавать историю,рассказал в своём выступлении продюсер и основатель студии "ИсторияБудущего", продюсер и директор документального сериала для смартфонов1968.DIGITAL Карен Шаинян. По его мнению, единственный способ донестикакое-то полезное знание, создавая просветительский проект, это"упаковать" его в игровую, развлекательную форму, которая заинтересуетпользователей.Тема, посвященная работе с контентом, такжеактивно обсуждалась экспертами в рамках дискуссии, в которой принялиучастие представители бизнеса и новых медиа. PR-директор Aviasales ЯнисДзенис поделился, как в компании используют традиционную площадкукорпоративных медиа, привлекая в блог читателей, которые еще не знают,куда хотят поехать, и о том, как работает стратегия провокационногоконтента. Через призму кинематографа, Елена Литовченко, директор посвязям с общественностью The Walt Disney Company, подчеркнула, чтоконтент должен и может выходить за пределы голубых экранов. А ВикторКравченко, создатель веб-сериала "Дикий Digital", напротив, раскрывалучастникам будущее медийных проектов, полностью сосредоточенных наинтернет-аудитории. Модерируя дискуссию, Ирина Малкова поделиласьглавным принципом создания контента в The Bell: "Наша аудитория хочетвдохновения, а не лишний раз узнать, как все плохо".Одной из ключевых тем Baltic Weekend в этом году оказалсяискусственный интеллект. В разные дни форума директор по стратегическомумаркетингу Яндекс Андрей Себрант и директор по маркетингу решений вЦентральной и Восточной Европе IBM Игорь Ларин объяснили, какискусственный интеллект может эффективно работать для бизнеса, искусстваи человека. В качестве примера Игорь Ларин привел когнитивную системуIBM Watson, которая активно используется разными бизнесами во множественаправлений.В течение двух дней в рамках деловой программыBaltic Weekend прошло пять круглых столов, посвященных важным вопросамкоммуникационной индустрии, среди них: монетизация мемов, эффективностьPR-специалистов in-house и аутсорс, социальный бизнес, искусственныйинтеллект и мода как фактор, определяющий успех бренда.Одним изсамых дискуссионых баттлов оказался круглый стол "МММ – мы в миремемов", организованный Ассоциацией менеджеров. Чем креатив отличается отмема, как долго сегодня живет мем, можно ли предсказать, какой из нихстанет популярным, и быстро коммерциализировать его – на эти и другиевопросы попытались ответить участники дискуссии. Эксперт постратегическим коммуникациям и российский писатель Александр Цыпкинуверен, что мемы – феномен конструируемый и коммерциализируемый: "Еслимем не превращен в деньги – это бездарный мем. Сейчас такое время, чтовсе можно превращать в деньги". Одновременно с этим эксперты сошлись вомнении, что мемы создает сам народ, и невозможно внедрить ихискусственно. Если посыл не совпадает с реальным положением дел, и людине считают в нем понятный им культурный код, история никогда не станетмемом, как бы вы ее ни тиражировали.По традиции вечерняяпрограмма форума была посвящена международной премии в области связей собщественностью PROBA ICCO Global PR Awards. Торжественная церемониянаграждения победителей конкурса состоялась 20 сентября в АтриумеГлавного штаба Государственного Эрмитажа.Впервые в историипремии прошла очная защита в номинации "Специалист года" в рамкахпервого дня форума Baltic Weekend. Лучшим PR-специалистом года сталАнтон Буланов, директор по корпоративным коммуникациям компании"ИНВИТРО". Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement,за неоценимый вклад в развитие отрасли, стала официальный представительМИД РФ Мария Захарова. Нововведением в этом году стала номинация им.Дмитрия Солодовникова "Студенческий PR-проект", где победителем сталакоманда Университета ИТМО с проектом "Profilaktika.Media". Со полнымсписком победителей премии можно ознакомиться на официальном ."Этобыл самый интересный Baltic Weekend за последние 18 лет. На форуме былизатронуты все темы, связанные с развитием медиа, социальных сетей,искусственного интеллекта. Профессионалы говорили о том, как мы сейчасдолжны учиться правильно распознавать "фэйки", если они появляются всоциальных сетях. Это было по-настоящему полезно, качественно ипрофессионально!" – подвел итоги генеральный директор SPNCommunications Андрей Баранников