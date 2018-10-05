На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи

На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощиВ Покрове произошла авария, в которой могли пострадать множество человек. Вечером 5 октября автобус вылетел на остановку общественного транспорта, на которой, к счастью, никого не было.Все началось с того, что автобус на большой скорости столкнулся с фурой. От удара пассажирский транспорт отшвырнуло на автобусную остановку, в которую он тоже врезался. Водитель получил различные травмы и был госпитализирован.На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек и 5 спецмашин, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники.