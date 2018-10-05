Злоумышленник попросил у пенсионерки в долг деньги якобы на лечение, написал расписку, однако денежные средства так и не вернул....

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали 26-летнего жителя Московской области по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки.В отдел полиции обратилась 73-летняя женщина с сообщением о хищении денежных средств. Потерпевшая рассказала, что ранее познакомилась с мужчиной, который попросил у нее в долг деньги якобы на лечение. После этого знакомый написал расписку о возврате денежных средств, однако деньги не вернул, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Московской области. Установлено, что злоумышленник указал неверные данные в расписке.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастности задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по СВАО