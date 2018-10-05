Доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных транзакций и превысил 85 миллионов рублей...

"Главным следственным управлением МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности на территории столицы", - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк."Как установлено в ходе предварительного расследования, в период с января 2016 по апрель 2017 года злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц", - рассказала Ирина Волк."Доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных транзакций и превысил 85 миллионов рублей", - добавила официальный представитель ведомства.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.