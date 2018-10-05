На Торговой площади города-музея пройдет Евфросиньевская ярмарка

На Торговой площади города-музея пройдет Евфросиньевская ярмаркаТорговцы и ремесленники со всей России на один день приедут в Суздаль. В эту субботу, 6 октября, на главной площади города-музея пройдет Евфросиньевская ярмарка. В этом году она состоится уже в 12-й раз.Более 140 участников покажут гостям ярмарки свои изделия. Увидеть можно будет все – от деликатесов Крайнего Севера до стеганых одеял из Вологды. Каждый желающий сможет попробовать уникальные блюда, которые занесены во Всемирную красную книгу вкуса. Что туда входит? Например, вы сможете побаловать себя запечённым гусем, блинам с птичьими потрохами или суздальской медовухой на березовом соке по старинным рецептам.«Вкусное» мероприятие начнут с молебна в Казанском храме в 10:30 утра, а уже в 11 утра заработает и Торговая площадь Суздаля.Для гостей приготовили яркую развлекательную программу. Свои выступление приготовили лучшие коллективы Суздальского, Камешковского, Собинского, Юрьев-Польского районов. Самых активных ждут различные конкурсы, в том числе на диковинный овощ или лучшее блюдо из хрена. Также на ярмарке проведут лотерею с необычными призами.А передвижной мини-парк аттракционов «ЗакрутиХа» понравится не только детям, но и взрослым. Здесь можно прокатиться на круглых и жердевых качелях, на каруселях, разработанных и восстановленных по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям XVI-XX вв. Гости постарше смогут поучаствовать в боях на мешках и даже опробовать ходули. А юных зрителей ждут кукольные представления.