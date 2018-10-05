Злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на втором этаже, через окно и похитили сейф с имуществом, после чего скрылись на автомобиле...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в хищении имущества на сумму около 600 тысяч рублей из квартиры», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о краже из квартиры, расположенной в проезде Якушкина. Потерпевший сообщил, что из его квартиры неизвестные похитили сейф с ювелирными изделиями и денежными средствами. Материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы в возрасте 40 и 45 лет. Установлено, что злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на втором этаже, через окно и похитили сейф с имуществом, после чего скрылись на автомобиле. В дальнейшем похищенный сейф был обнаружен сотрудниками полиции в одной из рек, расположенных на территории Северо-Восточного округа.По данному факту следствием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29