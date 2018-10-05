Китай шпионил за десятками американских компаний при помощи крохотных чипов, а Nokia представила в Лондоне своего рода бюджетный флагман. Подробности – в программе Вести.net.

Китай шпионил за десятками американских компаний при помощи крохотных чипов. Это утверждает агенство Bloomberg. В опубликованном материале раскрываются якобы подробности того, как китайская разведка проникла в цепочки поставок оборудования для почти 30 американских компаний, включая Apple и Amazon.Некоторые чипы были настолько маленькими, что их можно было просто утопить в текстолите материнской платы, так что при визуальном осмотре ничего видно не было. По информации источников агенства, Apple и Amazon обнаружили шпионское оборудование еще в 2015 году, проведя внутреннее расследование. Говорят, что Apple нашли чипы только из-за того, что сами помешаны на секретности. Обнаружив странную сетевую активность в своих дата-центрах, обслуживающих голосового ассистента Siri, они начали искать источник и, как ни странно, нашли.А теперь к другим новостям. Nokia представила в Лондоне своего рода бюджетный флагман – модель 7.1. Экран с вырезом как у iPhone, двойная камера, металический корпус, набор красивых технологических решений и не самая мощная начинка. Подробности – в программе 33Live.Runet.