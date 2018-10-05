Глава МВД России подчеркнул, что службе уголовного розыска на протяжении всей истории ее становления и развития отводилась ключевая роль в борьбе с преступностью.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественное собрание, посвященное 100-летию со Дня образования службы уголовного розыска.В начале мероприятия Министр зачитал поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина.Глава МВД России подчеркнул, что службе уголовного розыска на протяжении всей истории ее становления и развития отводилась ключевая роль в борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан от криминальных посягательств: «В эту профессию приходят по призванию, отдают ей все свои силы. Ежедневно приходится принимать непростые решения в ситуациях, когда нет права на ошибку. Поэтому остаются только сильные духом, добросовестные, преданные своему делу сотрудники. Те, кто хорошо знает, что такое настоящая взаимовыручка и чувство ответственности».Министр отметил, что от результатов работы уголовного розыска во многом зависит уверенность граждан в том, что преступление будет раскрыто, а виновные понесут наказание. «И ради достижения этой цели вы не считаетесь с личным временем, трудитесь с полной самоотдачей, а зачастую рискуете собственной жизнью. Только за последние 15 лет при выполнении служебных обязанностей, погибло более восьмисот наших товарищей», - напомнил Владимир Колокольцев.Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.Глава ведомства сообщил, что значимым результатом работы органов внутренних дел, в том числе многотысячного коллектива уголовного розыска, является заметное снижение уровня криминальных проявлений в стране. Особые слова признательности Владимир Колокольцев выразил ветеранам службы за большой вклад в укрепление ее кадрового потенциала и блестящую школу мастерства.Министр внутренних дел пожелал всем сотрудникам уголовного розыска дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия и выразил слова признательности семьям полицейских за поддержку своих близких в такой сложной работе.В завершение мероприятия отличившимсясотрудникам центрального аппарата и территориальных подразделений МВД России были врученыгосударственные и ведомственные награды.