Всего через несколько дней избранный губернатор официально вступит в должность

Всего через несколько дней избранный губернатор официально вступит в должностьВсего через несколько дней избранный губернатор Владимир Сипягин официально вступит в должность главы 33 региона. Торжественную церемонию по этому случаю посетят руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев.На инаугурации также будут присутствовать депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, общественные деятели региона, руководители органов государственной власти и местного самоуправления и другие приглашенные лица.8 октября в 12.00 церемонию будут транслировать на сайте областной администрации.