Минутой ранее бродячие собаки разорвали бампер его машины

Минутой ранее бродячие собаки разорвали бампер его машиныНочью в одном из владимирских дворов завыла автомобильная сигнализация. Владелец машины вышел на улицу и увидел вокруг своего транспортного средства свору бродячих собак. Мужчине пришлось отгонять разъяренных животных.— Вышел и увидел картину: 4 собаки дербанят мой бампер, куски подкрылка на полдвора. В итоге откусили меньшую часть косы, разорвали бампер, — поделился в социальных сетях автолюбитель.Выяснилось, что всё это время под капотом его машины прятался маленький котёнок. Видимо, малыш залез туда, чтобы спрятаться от злой стаи. В ту же ночь пушистое чудо обрело хозяев. Его приютили добрые люди.Защитники животных акцентируют внимание на этой проблеме. В плохую погоду, рассказывают волонтеры журналистам «», кошки будут искать место, где потеплее и можно спрятаться от дожди. Капоты автомобилей — самое простое укрытие.Будьте осторожны и следите, не сидит ли под вашим капотом маленький шерстяной комочек.