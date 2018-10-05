Его можно купить почти за 27 миллионов рублей

Его можно купить почти за 27 миллионов рублейВладимирская администрация выставила на торги памятник культуры регионального значения. Он находится на Большой Московской, 39. Нежилое помещение площадью 625,8 квадратных метров можно купить почти за 27 миллионов рублей.У этого здания большая история. Его построили в XIX веке для владимирского мещанина Суслова. В 1900 году здесь находился постоялый двор, а какая-то часть помещений сдавалась для приезжих. В подвале был трактир, на первом этаже располагалась мастерская оружейника Лазутина, а также кафе и пивная.Дом прославился тем, что в жил и работал переплетчик Иван Тимофеев, один из участников социал-демократической работы во Владимире. В его квартире зимой 1906 года прошла конференция Владимирской городской организации РСДРП под руководством Н.П. Растопчина.Конкурс по продаже здания объявили на 9 ноября. По условиям договора, новый собственник должен будет реконструировать дом за свои деньги.Кстати, мэрия Владимира в прошлом году уже попробовала продать помещения в подвальном и первом этаже этого здания, однако не было желающих купить их.