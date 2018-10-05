Фантазия мам и пап не перестает удивлять

Фантазия мам и пап не перестает удивлятьВ сентябре владимирские родители постарались назвать своих новорожденных детей как можно необычнее.Особенно проявили фантазию мамы и папы девочек. Так, в прошлом месяце на свет появились Сабрина, Риана, Этери, Стелла, Арияна и Ариана, Гоар, Доминика, Евангелия. Малышек с именами Маша и Катя почти нет, а вот Евангелия, Оливия, Мане, Доминика, Стефания и Фаина теперь будут жить во Владимире.Однако самым популярным женским именем стало имя Ксения. Так в сентябре назвали 10 девочек. На втором месте - Виктории и Алисы. Их родилось по 8. На третьем месте сразу 5 имен — Василиса, Дарья, Полина, Анастасия и Милана.Мальчиков в сентябре называли более привычными именами. Лидером месяца стало имя Максим. Теперь во Владимире их на 12 человек больше. На втором месте – Егор и Матвей. Их по 10. Третье место делят Дмитрии, Ильи и Михаилы. Так назвали по 9 малышей.Но от редких имен отказываться владимирские родители не стали. На свет в сентябре появились Даниэль, Святозар, Адам, Аким, Мирослав и Давлат.