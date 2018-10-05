Открыта регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Открыта регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотностиДля владимирских школьников открыта регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности. В этом году она пройдет уже в 14 раз. За такой долгий срок свои силы попробовали более 60 тысяч школьников из 85 регионов России и стран СНГ.Соревнования пройдут в 3 этапа. Сначала состоится открытый заочный конкурс. Для участия до 1 ноября необходимо зарегистрироваться на сайте fin-olimp.ru. Там устроят онлайн-тест. Победители первого этапа напишут творческое эссе. Лучшие сочинения выйдут в финал. Он пройдет в марте 2019 года.Задания для олимпиады разрабатывали ведущие эксперты в области экономики и финансов. Например, в вопросах прошлого года нужно было назвать объем золотовалютных резервов России и расположить в хронологическом порядке экономические события нашей страны.