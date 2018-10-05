Президент США Дональд Трамп в очередной раз прилюдно опозорился. На этот раз народ высмеял внешний вид главы государства. Инцидент произошел во время вылета Трампа в город Рочестер, штат Миннесота.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прилюдно опозорился. На этот раз народ высмеял внешний вид главы государства. Инцидент произошел во время вылета Трампа в город Рочестер, штат Миннесота.К подошве обуви Дональда Трампа прилип кусок туалетной бумаги. Глава Америки не заметив это вышел из автомобиля и направился по трапу в самолет. Развивающуюся у левого ботинка президента ленту тут же сняли на виде, которое теперь размещено в Сети, передаетКадры быстро разлетелись по Интернету и и вызвали бурную реакцию пользователей. Народ от души посмеялся над опозорившимся Трампом.