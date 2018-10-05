Общая стоимость работ выйдет на сумму около 300 миллионов рублей

Общая стоимость работ выйдет на сумму около 300 миллионов рублейНачать ремонт железнодорожного вокзала во Владимире обещали почти год назад. Однако все это время реконструкция не начиналась, а сам вокзал и его площадь становятся все менее привлекательными для гостей областной столицы.- Ремонтные работы начнут уже этом месяце, - рассказал «» начальник вокзала Павел Никонов, - Точная дата зависит не от нас, а от подрядчика.По словам Павел Никонова, первым делом хотят заменить входные двери, а по всему периметру вокзала провести остекление. Проект реконструкции согласовали. Общая стоимость работ выйдет на сумму около 300 миллионов рублей.Затем планируют отремонтировать крышу и внутренние помещений, в том числе и туалеты. И уже в последнюю очередь рабочие приведут в порядок привокзальную площадь.- Бетонные плиты заменят на брусчатку, по которой гораздо удобнее передвигаться с чемоданами. Внутри вокзала отремонтируют залы ожидания, заменят железные кресла на более удобные, а в одном из залов появится игровой городок для детей, - поделился Павел Никонов.Вокзал реконструируют не только внутри, но и снаружи. Стены здания отделают алюминиевыми панелями, сохранив серо-белую гамму, в которой вокзал построили 43 года назад.Больше всего владимирцы ждут эскалатора, потому что подниматься на второй этаж с коляской или большими чемоданами – задача непростая. Однако Павел Никонов уточнил, что в рамках капитального ремонта эскалатор не предусмотрен, но руководство вокзала подготовило заявку для «РЖД» на его установку 2020 году. Главное, чтобы хватило финансирования.