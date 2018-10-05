Сумма ущерба, причиненного владимирцам преступными действиями обвиняемых, превысила один миллион рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 30-и и 26-летнего жителей города Новосибирска и 37-летнего жителя города Владимира. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В ходе следствия установлено, что в период с января по апрель текущего года один из обвиняемых, представляясь близким родственником, звонил жителям города Владимира якобы с «места происшествия» и взволнованным голосом сообщал, что совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди. После этого злоумышленник передавал трубку сообщнику, который, представляясь сотрудником полиции, предлагал потенциальной «жертве» передать через курьера определенную сумму денег за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности.Местные жители, следовавшие указаниям аферистов, отдавали курьеру, 37-летнему жителю областного центра, денежные средства, которые он впоследствии переводил сообщникам в город Новосибирск, часть оставляя себе.Сотрудниками полиции собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к двадцати одному эпизоду противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный владимирцам, превысил 1 000 000 рублей.Обвиняемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру на территории городов Новосибирск и Владимир и заключены под стражу.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.