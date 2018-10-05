Погиб в ДТП по вине водителя большегруза. Смертельное ДТП в Покрове.

Погиб в ДТП по вине водителя большегруза. Смертельное ДТП в Покрове. Вечером 4 октября на 105-м километре федеральной трассы М-7 грузовой "МАН" под управлением жителя Ногинска 1989 года рождения, двигаясь в сторону Москвы и проезжая перекрёсток на красный, сбил автобус Богдан, который поворачивал налево, на разрешающий сигнал светофора. Водитель автобуса - местный житель 1957 года рождения - погиб на месте. По всей вероятности, после столкновения он вылетел из кабины. Его тело доставали из-под автобуса. Пассажиров в салоне не было.Автобус, но уже с пассажирами, попал в аварию и во Владимире. ДТП произошло на улице Гагарина. Водитель иномарки Хёндай Туссон - житель Муромского района 1961 года рождения, двигаясь в сторону центра, пытался cовершить поворот налево, который здесь запрещён. В результате нарушения "Хёндай" врезался в двигающуюся по всем правилам маршрутку. В пятёрке пострадали четыре женщины. Двоим помощь была оказана на месте, ещё двое с травмами головы и ушибами были вынуждены обратиться в больницу.