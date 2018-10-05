Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. 5 октября руководителю республики исполняется 42 года.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днемрождения. 5 октября руководителю республики исполняется 42 года.Председательнижней палаты пожелал главе Чечни здоровья и успехов в решении проблемжителей республики. Кроме того, спикер Госдумы попросил Кадыровапередать слова поздравления жителям Грозного, который отмечает юбилей -200 лет.ВячеславВолодин отметил эффективность, с которой депутаты от Чечни работают вГосдуме. "Они ответственно подходят к исполнению своих обязанностей", -сказал председатель нижней палаты.Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центорой Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР. Он является сыном первого президента Чечни Ахмата Кадырова.РеспубликуРамзан Кадыров возглавляет с 2007 года. До этого в течение двух летзанимал должность председателя правительства Чечни.При Кадырове продолжилась стабилизация ситуации в республике, восстанавливалась экономика и народное хозяйство, отстраивались города и села. Также было продолжено преследование оставшихся на территории республики террористических банд. Символом восстановления мирной жизни в Чечне стало возрождение и дальнейшее активное развитие ее столицы Грозного.