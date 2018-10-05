Целая бригада рабочих получила многочисленные травмы из-за обрушения строительных лесов на западе Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

Целая бригада рабочих получила многочисленные травмы из-за обрушения строительных лесов на западе Москвы, сообщил представитель экстренных служб столицы. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.Инцидент произошел в первой половине дня 5 октября в строящемся жилом комплексе "Снегири", что на Минской улице, когда над фасадом дома трудились рабочие. В результате обрушения лесов восемь из них упали на землю.На кадрах видно, как строители разбирают завалы, чтобы добраться до пострадавших, которым тут же оказали первую помощь, а позже доставили в больницу. Информации о полученных травмах не поступало, но, судя по записи, самостоятельно передвигаться пострадавшие не могли.Что послужило причиной обрушения лесов, предстоит выяснить следователям.