Соглашение было подписано в рамках Российско-Индийского саммита в Индии

Соглашение было подписано в рамках Российско-Индийского саммита в ИндииВТБ и индийская группа Matix подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление финансирования в размере 150 млн долларов США в эквиваленте в евро.Группа Matix является крупнейшим в мире однопоточным комплексом по производству аммиака и карбамида в Западной Бенгалии, Индия.Кредит будет предоставлен для рефинансирования текущего долга и вывода производства на полную мощность.Соглашение было подписано в рамках Российско-Индийского саммита в г. Дели, Индия.Андрей Костин отметил, что ВТБ успешно сотрудничает с группой Matix уже несколько лет. Подписание меморандума о взаимопонимании подтверждает намерения банка и дальше поддерживать сотрудничество с индийской группой в целях развития производства удобрений в регионе и укрепления российско-индийских отношений, а также подчеркивает позиции России и Индии как надежных экономических партнеров на международной арене.Для справки:Группа Matix построила и ввела в эксплуатацию газоиспользующий интегрированный завод мирового класса по производству карбамида в Западной Бенгалии, Индия. Обладая проектной мощностью по производству аммиака и карбамида в 1,3 млн тонн в год, группа обладает одним из крупнейших однопоточных производств в мире, основанном на передовых технологических решениях.