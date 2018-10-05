05.10.2018

2018-10-05 13:46:10

Вышедший на свободу зэк изнасиловал восьмилетнюю девочку

В Тюменской области 53-летний мужчина надругался над восьмилетней девочкой. Как установили следователи, подозреваемый освободился из колонии строгого режима и, проведя три недели на воле, встретил на улице восьмилетнюю девочку. Мужчина силой уволок ребенка в заброшенный дом, где и надругался над малышкой, пишет .