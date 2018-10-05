Однако зонтик дома лучше не оставлять, прогнозируются кратковременные дожди

Однако зонтик дома лучше не оставлять, прогнозируются кратковременные дождиСиноптики обещают, что выходные во Владимире будут по-настоящему теплыми.В субботу, 6 октября, дневная температура поднимется до +12 градусов, а в воскресенье, 7 октября, станет еще теплее: днем до 15 градусов тепла.Без осадков, правда, не обойтись. В субботу будет достаточно облачно, временами ожидаются кратковременные дожди. Но в воскресенье весь день будет светить солнце. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.