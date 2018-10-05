Анастасия Костенко, которая летом подарила футболисту Дмитрию Тарасову вторую дочь, рассказала о разводе. Она поблагодарила за достойное поведение в этой тяжелой ситуации.

Анастасия Костенко, которая летом подарила футболисту Дмитрию Тарасову вторую дочь, рассказала о разводе. Она поблагодарила за достойное поведение в этой тяжелой ситуации.Когда Анастасии Костенко было всего пять лет, ее родители оформили развод. Однако бывшие супруги нашли в себе силы расстаться без взаимных оскорблений. Как выяснилось, сама Анастасия Костенко хорошо помнит то непростое для ее семьи время."Я очень благодарна родителям за достойный развод. Не было никаких судов, унижений (выпрашивания алиментов и прочее). Очень важно расстаться красиво и молча", – цитируют Анастасию Костенко .Однако после развода родители модели долго не общались. Лишь через много лет, когда оба уже обрели счастье в других отношениях, им удалось переступить через обиды, недосказанности и упреки. Так, только в 18 лет Анастасии Костенко удалось сфотографироваться с родителями.Мать, несмотря на всю тяжесть развода, все же нашла в себе силы не препятствовать встречам Костенко с отцом. Более того, она настаивала на том, чтобы Анастасия регулярно виделась с папой и его новыми родственниками Она не чинила препятствий, наоборот, помогала."Мама всегда подсказывала мне, когда и с чем поздравлять папу и бабушку. А раз в неделю я обязательно приходила к ним ночевать... Родители мои дорогие, я вас люблю!" – обратилась к маме и папе Анастасия Костенко.Цивилизованный развод и разумный подход к отношениям после расставания позволили модели выйти из ситуации, по всей видимости, без серьезных душевных травм. Как признавалась Анастасия Костенко, несмотря на всю ее любовь к работе, для нее всегда на первом месте будет семья.