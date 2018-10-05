У спасателей получилась «жаркая» рабочая смена

У спасателей получилась «жаркая» рабочая сменаНочь на пятницу, 5 октября, выдалась богатой на возгорания. Пожарные Владимирской области потушили три крупных пожара, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Сначала почти в 22:30 поступило сообщение о пожаре на даче в Собинском районе. Горел домик в СНТ «Красотка». На место незамедлительное выехали спасатели. Первое подразделение подъехало уже через 4 минуты. А через 10 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение.Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Пострадавших нет. В ликвидации последствий пожара участвовали 3 единицы техники и 11 человек.В час ночи еще один пожар начался в Кольчугинском районе. Там вспыхнул частный дом. Возгорание оказалось гораздо масштабнее, его площадь составить 50 квадратных метров. Полностью потушить дом вышло только к 4:30 утра. Никто не пострадал. К ликвидации последствий пожара привлекали 3 единицы техники и 6 человек.И почти в 5 утра пожарным сообщили о загорании в дачном домике в Ковровском районе. Спасатели прибыли на место происшествия через 4 минуты. Ликвидировали открытое горение через 14 минут.От пожара пострадало 35 квадратных метров имущества. Обошлось без пострадавших. Тушили дачный домик 21 человек и 5 спецмашин.