Главная политическая новость дня. Законодательное Собрание области определилось с сенатором. Представлять региональный парламент в Совете Федерации будет руководитель исполкома регионального отделения партии Единая Россия Ольга Хохлова. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании ЗакСобрания. Вместе с избранием нового сенатора депутаты выбрали вместо Ольги Хохловой нового вице-спикера и глав профильных комитетов. Кто из депутатов получил должность заместителя и как распределились политические силы в руководстве комитетов - расскажет Оксана Любимова.

Главная политическая новость дня. Законодательное Собрание области определилось с сенатором. Представлять региональный парламент в Совете Федерации будет руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Ольга Хохлова. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании ЗакСобрания. Вместе с избранием нового сенатора депутаты выбрали вместо Ольги Хохловой нового вице-спикера и глав профильных комитетов. Кто из депутатов получил должность заместителя и как распределились политические силы в руководстве комитетов - расскажет Оксана Любимова.Одним из главных вопросов повестки дня внеочередного заседания Законодательного Собрания стало выдвижение кандидата в Совет Федерации от областного парламента. Большинством голосов представителем Владимирской области в Совфеде выбрали вице-спикера ЗакСобрания Ольгу Хохлову. За время работы в двух созывах областного парламента она курировала большинство вопросов социальной сферы. Избранный сенатор поблагодарила коллег за доверие и пообещала, что будет работать в Верхней Палате парламента на благо 33-го региона.Ольга Хохлова, сенатор от ЗакСобрания области: "Буду работать много в территориях. И все те предложения, которые услышу здесь на территории, обязательно буду доносить до федерального уровня. Спасибо за доверие".Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Мы с ней договорились, что она будет присутствовать практически на всех, на подавляющем большинстве заседаний Законодательного Собрания. Будет помогать работать вновь избранным депутатам. Ну и на постоянной связи будем с ней находиться, чтобы решать и какие-то практические вопросы для развития Владимирской области".В связи с уходом Ольги Хохловой, которая неделю назад была избрана вице-спикером ЗакСобрания, в Совет Федерации, ее место заместителя председателя областного парламента по итогам тайного голосования занял депутат от Единой России Дмитрий Рожков. Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты определились с составом восьми профильных комитетов и выбрали их председателей и замов. Комитет по бюджетной и налоговой политике возглавил Михаил Максюков. Руководить правовым комитетом будет Александр Нефедов. Алексей Русаковский утвержден главой промышленного комитета.Председателем комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства депутаты выбрали Андрея Фатеева. Руководить работой комитета по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству будет Александр Цыганский. Аграрным комитетом - Павел Антов. Председателем комитета по вопросам образования, науки, спорта и туризма стала Елена Лаврищева. А объединенный в нынешнем составе ЗакСобрания комитет по социальной политике и здравоохранению возглавил Сергей Бирюков. По словам спикера Заксобрания Владимира Киселева, совместное рассмотрение социальных и медицинских вопросов, не повлияет на качество работы в сфере здравоохранения.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания области: "Мы в дальнейшем посмотрим, мы сегодня говорили, что эту работу, безусловно, нужно улучшать, ее нужно активизировать. Мы в дальнейшем посмотрим, если есть необходимость создать отдельный комитет, именно по здравоохранению, мы вернемся к этому вопросу".Теперь довольно интересный вопрос - кто займёт в ЗакСобрании место делегированной в Совет Федерации Ольги Хохловой. По словам Владимира Киселева, скорее всего это станет известно к следующему заседанию ЗакСобрания, которое назначено на 18 октября.