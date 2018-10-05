144 дня голодовки Олега Сенцова позади. Осужденный в России за терроризм украинский режиссер прекратил голодовку. Об этом сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

144 дня голодовки Олега Сенцова позади. Осужденный в России за терроризм украинский режиссер прекратил голодовку. Об этом сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.Все это время медики поддерживали силы заключенного с помощью специальных питательных смесей, например, Nutrilon, напоминает "Интерфакс". Сейчас лучшие московские диетологи разработали для Олега Сенцова специальную диету для выведения его из состояний голодовки. Валерий Максименко поблагодарил врачей лабытнангской больницы колонии "Белый лебедь" и адвокатов за то, что они уговорили Сенцова, написавшего в тюрьме завещание на свое творчество, прекратить голодовку."И он выбрал жизнь", — подчеркнул замдиректора ФСИН.Олега Сенцова к 20 годам колонии строго режима в августе 2015 года приговорил Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Сенцов был задержан в Крыму и осужден за создание террористического сообщества, которое готовило взрывы в многолюдных местах.Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года. Голодал он не за себя, а за всех украинцев, которых якобы удерживают в России.