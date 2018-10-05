Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную минувшего тура Лиги Европы. По его итогам в числе прочих в команду недели были включены футболисты санкт-петербургского Зенита Андрей Лунев и Леандро Паредес.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную минувшего тура Лиги Европы. По его итогам в числе прочих в команду недели были включены футболисты санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев и Леандро Паредес.Российский вратарь отстоял на ноль в победном матче второго тура против чешской "Славии", а аргентинский хавбек отдал голевую передачу на Александра Кокорина, гол которого и принес минимальную победу над соперником со счетом 1:0.Полностью символическая команда выглядит следующим образом:вратарь Андрей Лунев ("Зенит", Россия);защитники Данни Да Коста ("Айнтрахт", Германия), Ибраима Конате (РБ "Лейпциг", Германия), Сократис Папастатопулос ("Арсенал", Англия), Джеймс Таверньер ("Рейнджерс", Шотландия);полузащитники Филипп Костич ("Айнтрахт", Германия), Гуннар Захариассен ("Сарпсборг", Норвегия), Леандро Паредес ("Зенит", Россия) и Марин Томасов ("Астана", Казахстан);нападающие Альфредо Морелос ("Рейнджерс", Шотландия) и Лео Жаба (ПАОК, Греция).