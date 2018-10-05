Мужчину схватили сотрудники ФСБ

Мужчину схватили сотрудники ФСБСотрудники регионального ФСБ схватили жителя Судогодского района. Мужчина угрожал тем, что намерен взорвать «Американский дом» и убить всех всех иностранцев в нем.49-летний террорист позвонил в полицию и предупредил, что хочет взорвать учебное заведение, чтобы все присутствующие там американцы были мертвы.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.