В пятницу на московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Столкновение случилось, когда водитель такси выехал со второстепенной дороги и врезался во внедорожник, не предоставив ему преимущества.

На московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух легковых автомобилей — седана Huyndai, использующегося в такси, и внедорожника Kia. Инцидент произошел на юге Москвы в пятницу, 5 октября.За несколько секунд до аварии водитель такси на большой скорости внезапно выехал со второстепенной дороги на главную, не предоставив преимущества двигающемуся внедорожнику. "Жму газ и никого не вижу" — прокомментировали опубликованное видео в социальных сетях.Последствиями аварии стали два помятых автомобиля. Люди не пострадали.