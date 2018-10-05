Экс-участник реалити-шоу Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, Instagram высказался о шоу Андрея Малахова Прямой эфир. Он поздравил ведущего с наградой ТЭФИ-2018, но вместе с тем и безжалостно раскритиковал передачу.

Экс-участник реалити-шоу Роман Тертишный, болееизвестный как Май Абрикосов, Instagramвысказался о шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Он поздравил ведущего снаградой ТЭФИ-2018, но вместе с тем и безжалостно раскритиковал передачу.Ток-шоу получило признание вноминации "Лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма".Однако Роман к победе "Прямого эфира" относится скептически.Своей критикой Тертишныйкрепко приложил шоумена, указав на слабые стороны его программы. "Сомневаюсь,получит ли он статуэтку в следующий раз, удержит ли первенство?.. На мойвзгляд, шоу "Прямой эфир" пошатнулось", – отметил он.По мнению звезды "Дома-2",вместо информативной передачи о реальных жизненных ситуациях, о которой, какутверждает Роман, и мечтал Малахов, она превратилась в нечто совсем иное. "Отобилия актерской игры самого ведущего и героев выпуска, уровень уникальностипередачи понижается", – заявил экс-участник телестройки.В пример он привел темувыпусков с Дарьей Друзьяк из "Дома-2", заявлявшей, что ее изнасиловал и избил музыкантАлександр Серов. По словам Тертишного, программа после этого повлекла за собоймножество негативных отзывов. При этом Роман добавил, что "Прямой эфир" всебольше становится поход на "Дом-2". Тертишный предположил, что все это связаносо сменой съемочной команды Малахова.