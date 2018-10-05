Экс-участник реалити-шоу Роман Тертишный, более
известный как Май Абрикосов, Instagram
высказался о шоу Андрея Малахова Прямой эфир. Он поздравил ведущего с
наградой ТЭФИ-2018, но вместе с тем и безжалостно раскритиковал передачу.
Экс-участник реалити-шоу Роман Тертишный, более
известный как Май Абрикосов, Instagram
высказался о шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Он поздравил ведущего с
наградой ТЭФИ-2018, но вместе с тем и безжалостно раскритиковал передачу.
Ток-шоу получило признание в
номинации "Лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма".
Однако Роман к победе "Прямого эфира" относится скептически.
Своей критикой Тертишный
крепко приложил шоумена, указав на слабые стороны его программы. "Сомневаюсь,
получит ли он статуэтку в следующий раз, удержит ли первенство?.. На мой
взгляд, шоу "Прямой эфир" пошатнулось", – отметил он.
По мнению звезды "Дома-2",
вместо информативной передачи о реальных жизненных ситуациях, о которой, как
утверждает Роман, и мечтал Малахов, она превратилась в нечто совсем иное. "От
обилия актерской игры самого ведущего и героев выпуска, уровень уникальности
передачи понижается", – заявил экс-участник телестройки.
В пример он привел тему
выпусков с Дарьей Друзьяк из "Дома-2", заявлявшей, что ее изнасиловал и избил музыкант
Александр Серов. По словам Тертишного, программа после этого повлекла за собой
множество негативных отзывов. При этом Роман добавил, что "Прямой эфир" все
больше становится поход на "Дом-2". Тертишный предположил, что все это связано
со сменой съемочной команды Малахова.