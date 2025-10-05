Николай Орлов помогал бойцам и во время Первой мировой войны, и во время Великой Отечественной.

Во Владимирской области привели в порядок захоронение легендарного врача Николая Орлова. Он похоронен на Князь-Владимирском кладбище. После проведенных на месте захоронения работ настоятель Князь-Владимирского храма иерей Николай Тихомиров провел литию.Как сообщили в пресс-службе Международного клуба молодых лидеров, идею восстановить могилу медика выдвинул студент владимирского филиала ПИМУ Василий Белокрылов. Он поднял этот вопрос на встрече Международного клуба молодых лидеров при Президентской академии. Благодаря меценатам удалось воплотить задумку в жизнь.Николай Орлов появился на свет в селе Аньково Юрьевского уезда. Учился он в Томске, а после окончания медвуза в 1903 году вернулся в родные края. Во время Первой мировой Орлов руководил эвакуационным госпиталем Земского союза и оперировал раненых. В 1917 году руководил хирургией губернской земской больницы.В 1932 году по его инициативе открылся филиал станции переливания крови, а через шесть лет начал работу онкологический пункт.Во время Великой Отечественной войны он продолжал работать в хирургии 1-й советской больницы. С 1950 года улица во Фрунзенском районе города носит имя Николая Орлова. В 2020 году в регионе учредили медаль его имени за медицинскую доблесть.