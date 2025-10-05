Региональное министерство образования дало разъяснения по введенным изменениям.

Стало известно, что осенние каникулы у владимирских школьников продлятся всего три дня вместо традиционной недели. В графике каникул обозначено, что октябрьский отдых продлится с 8 по 12 октября, то есть отдых займет только три будних дня (8, 9, 10 октября), к ним прибавится еще два выходных (11 и 12 октября).На недоумение родителей министерство образования Владимирской области сообщило, что сокращение каникул является временным изменением. Кроме того, в минобре добавили, что три дня осеннего отдыха будут компенсированы в конце учебного года. Благодаря этому летние каникулы у школьников области начнутся 26 мая вместо привычной даты 30 мая.В министерстве подчеркнули, что все образовательные учреждения региона работают по триместровой системе — она предусматривает более частые периоды отдыха, каждые 5-6 недель. При триместровой системе общее количество дней для отдыха даже больше, чем при четвертной системе. К примеру, осенью вместо семи дней каникул при четвертной системе, ученики получают двенадцать дней отдыха, разделенных на два периода.В образовательном ведомстве отметили также, что представленный график носит рекомендательный характер. Окончательное решение о сроках каникул остается за администрацией каждой школы — руководство может скорректировать расписание с учетом особенностей учебного процесса.