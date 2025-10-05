8 и 9 октября в Москве пройдет Всероссийский форум детских писателей. Он объединит литературу, театр, кино, анимацию и новые медиа.

В форуме примут участие более 500 представителей разных сфер. Среди гостей помощник президента РФ, председатель - первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, советник президента РФ Елена Ямпольская, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков, автор графических романов Александр Полторак, детский писатель Елена Усачева и многие другие.Главными темами форума станут - государственная стратегия поддержки детской и подростковой литературы, экспертиза детских книг, кино и анимации, интеграция литературы с современными медиа, новые формы взаимодействия писателей с театрами, мультстудиями и продюсерами, питчинг книжных проектов для издателей и киноиндустрии.Среди ключевых событий - Пленарная сессия "Современные вызовы детской литературы", марафон презентаций издательств "Издательский портфель", где крупнейшие издательства страны представят свои редакционные политики и требования к рукописям, а также питчинг для продюсеров: презентации книжных проектов перед продюсерами, режиссерами и представителями кино-мульти-медиа студий.Цель форума - выработать современные подходы к развитию детской и юношеской литературы, ее интеграция с медиа и формирование единого культурного пространства для подрастающего поколения.Форум организован Союзом писателей России, Союзом детских и юношеских писателей и Российским книжным союзом.