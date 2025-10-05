Владимирцы опустили на воду Соловьиного пруда сотни светящихся фонариков.

Ярким зрелищем стал праздник водных фонариков «Соловьиные огни», который прошел во Владимире. О проведении мероприятия сообщила мэрия города.Поводом для проведения этого праздника стала важная победа: в результате общественного голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» Соловьиный пруд занял второе место и станет объектом благоустройства в следующем году. В честь этой победы жители Октябрьского района собрались у Соловьиного пруда на праздник. В праздничную программу были включены концертные и развлекательные номера.Зрелищным моментом вечера стал выпуск на воду светящихся фонариков. Организаторы праздника рассказали, что каждый плывущий по пруду фонарик стал символом благодарности соседям за активную позицию и вклад в общее дело. Местные жители ждут, что в скором времени пруд преобразится.