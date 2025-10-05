Памятный объект посвящен уроженцу владимирской земли Сергею Прокудину-Горскому.

В центре Владимира появилась новая инсталляция «кирпичик», посвященная одному из первооткрывателей отечественной цветной фотографии Сергею Прокудину-Горскому.В пресс-службе владимирского отделения молодежного клуба Русского географического общества, которое стало инициатором установки памятного знака, сообщили, что авторами художественного произведения выступили уличные художники Регина Яфасова и Фёдор Карпов.Художники изобразили силуэт фотографа-исследователя в рабочей обстановке. Реализовать проект стало возможно благодаря поддержке Русского географического общества — средства на это выделили в рамках празднования 180-летия организации и Дня географа.Миниатюрная композиция заняла место на фасаде кирпичного строения недалеко от Соборной площади.Напомним, что Сергей Прокудин-Горский родился во Владимирской губернии в 1863 году. Учился в Санкт-Петербурге, работал в разных городах России, после эмиграции во Францию работал с братьями Люмьер. Он разработал уникальную для своего времени технологию цветной фотосъемки. Сергей Прокудин-Горский объездил разные уголки России, чтобы запечатлеть уникальные виды. Благодаря его фотографиям мы можем видеть дореволюционную Россию в цвете. Среди его работ есть ценные кадры, на которых запечатлены архитектурные памятники Владимира и Суздаля в их первоначальном облике.