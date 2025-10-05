Ко Дню учителя Владимирстат подвел статистику по численности педагогических работников в регионе. Согласно данным ведомства, в сфере образования области занято более 12 тысяч специалистов.

Ко Дню учителя Владимирстат подвел статистику по численности педагогических работников в регионе. Согласно данным ведомства, в сфере образования области занято более 12 тысяч специалистов. На начало нового учебного года в школах региона работали 10,1 тысячи учителей. Именно они обеспечивают основное общее образование для детей и подростков Владимирской области. В системе среднего профессионального образования, где готовят