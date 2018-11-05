Следствие, устанавливающее все обстоятельства нападения на украинского чиновника, полагает, что это было заказное убийство. О переквалификации уголовного дела с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное на заказ сообщает национальная полиция Украины.

Следствие, устанавливающее все обстоятельства нападения на украинского чиновника, полагает, что это было заказное убийство. О переквалификации уголовного дела с "покушения на убийство" на "умышленное убийство, совершенное на заказ" сообщает национальная полиция Украины.Нападение на советника мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк произошло в конце июля. В женщину плеснули почти литром концентрированной серной кислоты из аккумуляторной батареи. В результате нападения у Гандзюк были поражены более 35% кожи.В воскресенье, 4 ноября, она скончалась в больнице в Киеве. Предварительная причина смерти — тромбэмболия.Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан выразил соболезнования родным и близким правозащитницы."Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк", — написал Хан в Twitter.Украинский президент Петр Порошенко поручил правоохранительным органам найти и наказать совершивших нападение на Гандзюк. Во время расследования были задержаны шесть человек — вероятных исполнителей заказного нападения. По данным некоторых СМИ, пятеро из задержанных являются ветеранами АТО из "Правого сектора" (запрещена в России). Сообщалось, что двое из них были награждены государственными орденами "За мужество". Организатором покушения считается экс-полицейский с родственными связями в руководстве херсонской городской полиции Сергей Торбин.Имя заказчика покушения на Гандзюк пока неизвестно.