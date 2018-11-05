В Пакистане завершаются совместные с Россией военные учения Дружба-2018. Задача была — уничтожить базу условного противника.

В Пакистане завершаются совместные с Россией военные учения "Дружба-2018". Задача была — уничтожить базу условного противника. С ней совместно справились более 200 военнослужащих пакистанских спецподразделений и горных мотострелков ЮВО России."Если наши подразделения готовятся к выполнению задач в горно-лесистой местности, в том числе высокогорной, то основной этап пакистанских подразделений направлен на уничтожение диверсионных и террористических групп в населенных пунктах", — сообщил "России 24" командир бригады ЮВО полковник Олег Сеньков.