05.11.2018

2018-11-05 13:35:36

Известный телеведущий погиб в жутком ДТП

Ведущий юмористической программы "Прайм Тайм" Руслан Чахкиев погиб в аварии. Об этом сообщил руководитель ансамбля "Сунжа" Умар Гулиев на своей странице в Facebook.



Сообщается, что Руслан находился в машине вместе со своим другом Ибрагимом Евлоевым. Они врезались в мусоровоз, который ехал без стоп-сигналов и светоотражающих элементов. Ведущий и его друг погибли на месте.