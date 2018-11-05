Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Париже, сообщил, что любит играть во Франции, потому что чувствует себя там как дома. Также он заявил, что хотел бы достичь результатов своего соперника по финалу Новака Джоковича.

Российский теннисист Карен Хачанов, ставший победителем престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Париже, сообщил, что любит играть во Франции, потому что чувствует себя там как дома. Также он заявил, что хотел бы достичь результатов своего соперника по финалу Новака Джоковича."Спасибо моей команде за то, что они помогли мне так хорошо закончить сезон, я надеюсь, что однажды мы сможем достичь результатов Новака Джоковича", — цитирует Хачанова ТАСС.Кроме того, россиянин признался, что сербский теннисист является для него источником вдохновения и он гордится тем, что сыграл с сербом в финале.Напомним, что 4 ноября Хачанов в финале турнира серии "Мастерс" в Париже победил Новака Джоковича в двух партиях со счетом 7:5, 6:4.