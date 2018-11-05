Российская шахматистка Александра Костенюк сумела пробиться во второй раунд чемпионата мира, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске. Россиянка во второй партии вновь оказалась сильнее соперницы из Пуэрто-Рико Даницы Васкес и пробилась в следующий круг.

Российская шахматистка Александра Костенюк сумела пробиться во второй раунд чемпионата мира, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске. Россиянка во второй партии вновь оказалась сильнее соперницы из Пуэрто-Рико Даницы Васкес и пробилась в следующий круг.Напомним, что днем ранее она также одержала победу над Васкес. Помимо Костенюк во второй раунд по сумме двух встреч пробились россиянки Валентина Гунина, Екатерина Лагно, Наталья Погонина и Александра Горячкина.А вот Ольга Гиря, Алина Кашлинская и Марина Гусева завершили выступления на турнире. Еще две представительницы России Анастасия Боднарук и Алиса Галлямова 5 ноября сыграют тай-брейк со своими соперницами.Напомним, что чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске проходит по нокаут-системе. Соревнования завершатся 23 ноября.