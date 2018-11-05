Совсем недавно певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию. Несмотря на это, артистка убеждена, что уже готова погрузиться в работу в самое ближайшее время.

Совсем недавно певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию. Несмотря на это, артистка убеждена, что уже готова погрузиться в работу в самое ближайшее время.Светлана Лобода шокировал своих поклонников известием о том, что она была срочно доставлена в больницу из-за сильной боли и потери сознания. Оказалось, что у певицы подозрение на обструкцию почки. Артистке пришлось перенести срочную операцию.Так или иначе, Лобода не намерена тратить время на реабилитацию. Певица объявила в своем Instagram о том, что отправляется в тур по Германии.Судя по всему, Светлана крайне расстроена тем, что ей пришлось отменить концерты в Москве из-за внезапной болезни. Но поклонники могут быть спокойны, ведь их кумир собирается покорять концертные площадки уже через полторы недели после операции. "Благодарю всех за беспокойство и поддержку. Очень ценю и дорожу Вами. Уже все! Скоро новый сингл! И тур по Германии, а пока дом, милый дом", – написала Лобода в соцсети.Материал дополняется.