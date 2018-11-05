В матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Сити на своем поле разгромил Саутгемптон со счетом 6:1. Дублем в составе горожан отметился Рахим Стерлинг.

В матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Саутгемптон" со счетом 6:1. Дублем в составе "горожан" отметился Рахим Стерлинг.Помимо Стрелинга в составе победителей также отличились Серхио Агуэро, Давид Сильва и Лерой Сане. Автогол на свой счет записал защитник гостей Уэсли Худт. Единственный мяч в ворота "Манчестер Сити" отправил Дэнни Ингз с пенальти.Подопечные Хосепа Гвардиолы возглавляют премьер-лигу, набрав 29 очков. "Саутгемптон" расположился на 16-й позиции с 7 баллами.Еще в одном матче премьер-лиги лондонский "Челси" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1 и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы с 27 очками.