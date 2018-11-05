Певица Анна Седокова в очередной раз порадовала поклонников забавным видео. Артистка сняла юмористическую зарисовку, повествующую о ее непростых буднях.

Певица Анна Седокова в очередной раз порадовала поклонников забавным видео. Артистка сняла юмористическую зарисовку, повествующую о ее непростых буднях.На опубликованных в Instagram кадрах Седокова пытается открыть бутылку шампанского. Это получается с трудом, однако певица все-таки приходит к желаемому результату.Однако поклонники артистки обратили все свое внимание на внешность кумира. Пользователи Сети отметили, что знаменитость выглядит превосходно.Ранее Анна Седокова, недавно сообщившая, что наконец сумела наладить личную жизнь, не смогла устоять от соблазна. Сексапильная исполнительница продемонстрировала, как предается любимому занятию – поеданию сосиски.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Седокова продемонстрировала лояльность к новому модному течению – фудпозитиву. Артистка показала, как с удовольствием поедает сосиски. Судя по видео, которое Анна опубликовала, она держит целую упаковку мясных изделий прямо на гримерном столике.