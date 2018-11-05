Наверное, центральным событием Европы на прошедшей неделе стало заявление Ангелы Меркель о том, что она не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера в 2021 году.

Автор: Дмитрий КиселёвНаверное, центральным событием Европы на прошедшей неделе стало заявление Ангелы Меркель о том, что она не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера в 2021 году. Звучит как личное решение, но на самом деле оно принято, как говорится, под давлением народных МАСС, которые регулярно, раз за разом на земельных выборах в Германии выражают Ангеле Меркель и ее партии все меньшее и меньшее доверие.Меркель — политический долгожитель Европы. Она у руля уже 13 лет. Долгое время ее называли в Германии "мамочкой", связывая с ней надежды на защиту и развитие как страны, так и Европы. А сейчас, когда Меркель вдруг сама "сдулась" и ждать уже от нее нечего, вдруг стали писать, что она — худший канцлер в истории Германии.И действительно. С Россией разругалась, предав столь успешную восточную политику своих предшественников. На высокую орбиту ее запустил канцлер Гельмут Коль — тот самый, при ком Германия объединилась. Коль даже называл ее "моя девочка", но она предала и его.Меркель почему-то поставила на американцев. Но те вели себя с Меркель неискренно, прослушивали ее телефон, а потом и вовсе Трамп отказался от Меркель, ввел санкции на сталь и алюминий из Европы, в грубой форме потребовал больше платить в НАТО и больше покупать американского оружия. В ответ Меркель заявила, что Европа должна встать на собственные ножки, но дальше слов не пошло. Не смогла.Евросоюз усилиями Меркель оказался глубоко расколот. Ее фатальным решением 2015 года стало приглашение мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. При этом Меркель ни с кем не посоветовалась — ни с парламентом, ни со своим народом, ни с европейскими коллегами. Она всех поставила просто перед фактом, что Германия делает так и другие тоже должны делать так. Сейчас, оглядываясь назад, уже ясно, что если бы не иммиграционная политика Меркель, то у референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016-м мог бы иметь другой результат.При Меркель Евросоюз стал разваливаться. И очень болезненно. Проблему Brexit урегулировать уже не успеть. И жесткий выход Великобритании еще неизвестно, как переварить. Добавим сюда трения внутри ЕС с Венгрией, Польшей, Австрией и Италией. Все непросто.А чего стоит поддержка Меркель госпереворота на Украине, офшорного олигарх-президента Порошенко и нынешнего киевского режима со всей его коррупцией, убийством и преследованием журналистов, обнищанием народа. Вот он — горький сухой остаток от Меркель. Успеет ли она его разбавить хоть чем-то хорошим? Пока такая возможность не просматривается.Автор: Михаил АнтоновПосле объявления об отказе баллотироваться на пост лидера Христианско-демократического союза Ангела Меркель услышала в свой адрес много едких эпитетов, какими обозначают политика, сходящего со сцены. Из нового – "полуканцлер".Давно запланированная поездка в Киев оказалась кстати: где еще так подобострастно сопереживали бы ее проблемам — проблемам последнего европейского лидера, которому есть дело до Украины? Поездка получилась серенькая, ажиотажа не вызвала. Даже газета Bild поленилась возмутиться цветами, которые Порошенко подарил Меркель Но хорошо все-таки вырваться на денек туда, где искренне недоумевают, почему она решила сдать позиции, где не будут вникать в детали."Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Теперь нужно сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам, которые, возможно, имеют другие мысли, чтобы они могли подготовить партию к следующим выборам", — заявила Ангела Меркель.На самом деле была бы ее воля, она и следующие 18 лет готовила бы партию к выборам. Но партия — против. После двух провальных избирательных кампаний — в Баварии и Гессене — у Меркель было немного шансов переизбраться на съезде в декабре — самое время уйти по собственному желанию."Ей самая большая опасность грозит не от того, что христианские демократы будут проигрывать на местных выборах, все равно они остаются в ближайшие четыре года в иерархи, но она может проиграть внутрипартийную борьбу и войну, и этого она испугалась и решила поделиться властью с кем-то другим", — отметил политолог Александр Рар.Меркель уходит, чтобы остаться. Пусть "полуканцлером", но до федеральных выборов 2021 года: так будет красиво для истории — вот главное, что ее теперь заботит.И это уже не политика, это совсем не то, что 14 лет назад руководило ее предшественником Герхардом Шредером. В 2004 Шредер, отстаивая программу трудовой и социальной реформы "Агенда-2010", которая выводила экономику Германии на траекторию роста, но в момент ее принятия критиковалась социал-демократами из-за консервативного характера, тоже передал власть в партии соратнику Мюнтеферингу.В отличие от Шредера Меркель своим маневром не отстаивает даже миграционный курс, который три года назад сломал плавный ход ее биографии, — ничего, кроме личных амбиций.Тем больнее бьют по ней слова, произнесенные ей же 14 лет назад в адрес Шредера, — архивы жутко злопамятны. "Как можно управлять такой страной, как Федеративная Республика Германия, когда больше нет контроля над своей собственной партией, над социал-демократами?" — заявила тогда Меркель.Контроль над партией — один, возможно, ключевой, из факторов, влияющих на то, как долго Меркель сможет еще оставаться канцлером. Кто станет преемником — вокруг этого разворачивается явная и подковерная борьба, которая разрешиться на съезде. И как бы Меркель ни старалась дистанцироваться, ей не может быть все равно, кого выберут 7-9 декабря в Гамбурге."Чтобы обеспечить себе тыл в партии, она будет, хотя не признает этого, всеми силами проталкивать на пост председателя партии своего человека — госпожу Аннегрет Крамп-Каренбауэр", — уверен Александр Рар.Аннегрет Крамп-Каренбауэр — возможно, так зовут следующего лидера ХДС. Значит, это может быть имя следующего канцлера Германии, и в этом случае ее уже неловко будет называть просто "АКАКА", как делает немецкая пресса сейчас. "АКАКА" руководит секретариатом ХДС, за ней административный ресурс, и она копирует спокойный и неяркий стиль Меркель.К несчастью для канцлера, партия может не захотеть мини-Меркель. И у ХДС есть на выбор более боевитые, напористые претенденты. Например, министр здравоохранения Йенс Шпан — сторонник возвращения партии к консервативным корням, который дружит с послом США. Гей-семьями.Но больше шансов все-таки у Фридриха Мерца, возвращающегося в большую политику из бизнеса: в течение последних 9 лет Мерц был много где и много кем, в том числе и председателем наблюдательного Совета немецкого отделения глобального инвестиционного фонда Black Rock. Мощь, стоящих за ним активов в 6,3 триллиона долларов, ощущается в медиапространстве.Мерц — во всех новостях, как второе пришествие Modern Talking, и за его внешнем миролюбием чувствуется готовность и способность перетряхнуть всех и все."Я твердо убежден, что в изменившейся обстановке Ангела Меркель и я сойдемся и сработаемся. В той степени, в которой мы это вместе оценим", — заявил Мерц.Есть и менее брутальные и яркие теневые кандидаты, которое могут внезапно "выстрелить" в результате консенсуса внутрипартийных группировок. Например, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Впрочем, человек, считающий, что в Германии есть запрос на продолжение политики Меркель без Меркель, вряд ли будет прочным бампером для канцлера.Да и само по себе коалиционное правительство, которое хочет и дальше возглавлять Меркель, висит на волоске. Младшие партнеры — социал-демократы, от которых из-за многолетнего сотрудничества с ХДС осталось одно название — "Народная партия" — близки к бунту. У них тоже в декабре съезд — плюнуть на все и выйти.И сразу новые досрочные выборы, которые могут оказаться решением и для самих христианских демократов, например, в случае дальнейших неудач на земельном уровне — в мае выборы в Бремене, в следующем сентябре — в Бранденбурге, и, что еще страшнее, — в Саксонии. Исходя из этого, у Ангелы Меркель явно больше шансов не уйти красиво, а быть списанной в политический утиль значительно раньше 2021 года.Впрочем, прошедшие 29 октября дни оставили ощущения, что на самом деле это уже случилось, что, отказавшись от борьбы, Меркель стала как-то резко неинтересна, несмотря на то что была со страной, работала на нее, как могла, последние 13 лет. Но вот есть новые люди, какие-то группы людей, от воли и настроения которых теперь полностью зависит судьба канцлера, которые будут по отношению к ней абсолютно безжалостны. Правильно говорят: уходя — уходи.